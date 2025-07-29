KurseKategorien
SWK: Stanley Black & Decker Inc

79.37 USD 1.11 (1.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SWK hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.86 bis zu einem Hoch von 79.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stanley Black & Decker Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.86 79.55
Jahresspanne
53.91 110.62
Vorheriger Schlusskurs
78.26
Eröffnung
78.65
Bid
79.37
Ask
79.67
Tief
77.86
Hoch
79.55
Volumen
3.546 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
9.93%
6-Monatsänderung
4.23%
Jahresänderung
-28.09%
