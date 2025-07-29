Währungen / SWK
SWK: Stanley Black & Decker Inc
79.37 USD 1.11 (1.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWK hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.86 bis zu einem Hoch von 79.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stanley Black & Decker Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SWK News
- Stanley Black & Decker ernennt Bill Beck zum Präsidenten der Sparte Tools & Outdoor
- Stanley Black & Decker names Bill Beck as president of tools division
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Stanley Black & Decker: Strategiefokus in einem schwierigen Marktumfeld
- Stanley Black & Decker at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Focus Amid Challenges
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Momentum Stock
- Stanley Black Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Stanley Black & Decker (SWK) Up 11.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Value Stock
- Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Stanley Black & Decker stock price target raised to $86 by Jefferies
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Stanley Black & Decker's Transformation Plan Is Paying Off (NYSE:SWK)
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Value Stock
- Why Stanley Black & Decker Stock Tumbled by 7% on Tuesday
Tagesspanne
77.86 79.55
Jahresspanne
53.91 110.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.26
- Eröffnung
- 78.65
- Bid
- 79.37
- Ask
- 79.67
- Tief
- 77.86
- Hoch
- 79.55
- Volumen
- 3.546 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 9.93%
- 6-Monatsänderung
- 4.23%
- Jahresänderung
- -28.09%
