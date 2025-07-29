通貨 / SWK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SWK: Stanley Black & Decker Inc
79.37 USD 1.11 (1.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWKの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり77.86の安値と79.55の高値で取引されました。
Stanley Black & Decker Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWK News
- スタンレー・ブラック・アンド・デッカー、ツール部門の社長にビル・ベック氏を任命
- Stanley Black & Decker names Bill Beck as president of tools division
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- スタンレー・ブラック＆デッカー、モルガン・スタンレーのラグナ会議で課題の中での戦略的焦点を説明
- Stanley Black & Decker at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Focus Amid Challenges
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Momentum Stock
- Stanley Black Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Stanley Black & Decker (SWK) Up 11.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Value Stock
- Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Stanley Black & Decker stock price target raised to $86 by Jefferies
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Stanley Black & Decker's Transformation Plan Is Paying Off (NYSE:SWK)
- Here's Why Stanley Black & Decker (SWK) is a Strong Value Stock
- Why Stanley Black & Decker Stock Tumbled by 7% on Tuesday
1日のレンジ
77.86 79.55
1年のレンジ
53.91 110.62
- 以前の終値
- 78.26
- 始値
- 78.65
- 買値
- 79.37
- 買値
- 79.67
- 安値
- 77.86
- 高値
- 79.55
- 出来高
- 3.546 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 9.93%
- 6ヶ月の変化
- 4.23%
- 1年の変化
- -28.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K