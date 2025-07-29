FiyatlarBölümler
SWK: Stanley Black & Decker Inc

76.66 USD 2.71 (3.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SWK fiyatı bugün -3.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.62 ve Yüksek fiyatı olarak 79.41 aralığında işlem gördü.

Stanley Black & Decker Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.62 79.41
Yıllık aralık
53.91 110.62
Önceki kapanış
79.37
Açılış
79.25
Satış
76.66
Alış
76.96
Düşük
76.62
Yüksek
79.41
Hacim
4.576 K
Günlük değişim
-3.41%
Aylık değişim
6.18%
6 aylık değişim
0.67%
Yıllık değişim
-30.55%
