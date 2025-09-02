Валюты / STZ
STZ: Constellation Brands Inc
134.60 USD 0.82 (0.61%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STZ за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.84, а максимальная — 135.71.
Следите за динамикой Constellation Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STZ
- Constellation Brands Is Down Nearly 40% in 2025. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity Before the Stock Goes Parabolic?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Падение продаж пива в США из-за экономического давления на потребителей ударило по Constellation и Molson Coors
- US beer sales slump on consumer strain hits Constellation and Molson Coors
- Акции Constellation Brands достигли 52-недельного минимума в $142,21
- Constellation Brands stock hits 52-week low at $142.21
- Is Constellation Brands Stock a Buy Right Now?
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Truist upgrades Crown Holdings on 2026 growth outlook after share sell-off
- Trump Administration To Renegotiate The USMCA Agreement, Public Consultations Likely To Start Next Month: Report - Molson Coors Beverage (NYSE:TAP), Constellation Brands (NYSE:STZ)
- Constellation Brands: More Pain To Come (Short Update) (NYSE:STZ)
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bernstein lowers Constellation Brands stock price target to $195 on recovery concerns
- Constellation Brands stock price target lowered to $190 at BMO Capital
- Constellation Brands stock falls as TD Cowen cuts price target on weak beer demand
- Constellation Brands stock price target lowered to $170 by Evercore ISI
- Constellation Brands stock hits 52-week low at $149.42
- Jefferies lowers Constellation Brands stock price target on Hispanic consumer challenges
- Constellation Brands, Inc. (STZ) Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference
Дневной диапазон
133.84 135.71
Годовой диапазон
133.84 258.63
- Предыдущее закрытие
- 135.42
- Open
- 135.53
- Bid
- 134.60
- Ask
- 134.90
- Low
- 133.84
- High
- 135.71
- Объем
- 4.655 K
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -10.24%
- 6-месячное изменение
- -26.88%
- Годовое изменение
- -47.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.