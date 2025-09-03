Devises / STZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STZ: Constellation Brands Inc
132.87 USD 0.09 (0.07%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STZ a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.82 et à un maximum de 134.15.
Suivez la dynamique Constellation Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STZ Nouvelles
- Constellation Brands: Sell This Stock, As Americans Are Drinking Less (NYSE:STZ)
- L’action de Constellation Brands atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 131,88 USD
- Constellation Brands stock hits 52-week low at 131.88 USD
- Constellation Brands Is Down Nearly 40% in 2025. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity Before the Stock Goes Parabolic?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Cet analyste des matériaux appliqués n'est plus optimiste; voici les 5 principales dégradations pour vendredi | Benzinga France
- Les ventes de bière américaines chutent sous la pression des consommateurs
- US beer sales slump on consumer strain hits Constellation and Molson Coors
- L’action Constellation Brands atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 142,21$
- Constellation Brands stock hits 52-week low at $142.21
- Is Constellation Brands Stock a Buy Right Now?
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Truist upgrades Crown Holdings on 2026 growth outlook after share sell-off
- Trump Administration To Renegotiate The USMCA Agreement, Public Consultations Likely To Start Next Month: Report - Molson Coors Beverage (NYSE:TAP), Constellation Brands (NYSE:STZ)
- Constellation Brands: More Pain To Come (Short Update) (NYSE:STZ)
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bernstein lowers Constellation Brands stock price target to $195 on recovery concerns
- Constellation Brands stock price target lowered to $190 at BMO Capital
- Constellation Brands stock falls as TD Cowen cuts price target on weak beer demand
Range quotidien
131.82 134.15
Range Annuel
131.82 258.63
- Clôture Précédente
- 132.96
- Ouverture
- 133.68
- Bid
- 132.87
- Ask
- 133.17
- Plus Bas
- 131.82
- Plus Haut
- 134.15
- Volume
- 5.892 K
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- -11.39%
- Changement à 6 Mois
- -27.82%
- Changement Annuel
- -48.63%
20 septembre, samedi