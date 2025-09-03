CotationsSections
STZ: Constellation Brands Inc

132.87 USD 0.09 (0.07%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STZ a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.82 et à un maximum de 134.15.

Suivez la dynamique Constellation Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
131.82 134.15
Range Annuel
131.82 258.63
Clôture Précédente
132.96
Ouverture
133.68
Bid
132.87
Ask
133.17
Plus Bas
131.82
Plus Haut
134.15
Volume
5.892 K
Changement quotidien
-0.07%
Changement Mensuel
-11.39%
Changement à 6 Mois
-27.82%
Changement Annuel
-48.63%
20 septembre, samedi