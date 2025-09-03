KurseKategorien
STZ: Constellation Brands Inc

133.15 USD 0.19 (0.14%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STZ hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.82 bis zu einem Hoch von 134.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Constellation Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
131.82 134.15
Jahresspanne
131.82 258.63
Vorheriger Schlusskurs
132.96
Eröffnung
133.68
Bid
133.15
Ask
133.45
Tief
131.82
Hoch
134.15
Volumen
3.368 K
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
-11.20%
6-Monatsänderung
-27.67%
Jahresänderung
-48.52%
