STZ: Constellation Brands Inc
133.15 USD 0.19 (0.14%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STZ hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.82 bis zu einem Hoch von 134.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Constellation Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
131.82 134.15
Jahresspanne
131.82 258.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 132.96
- Eröffnung
- 133.68
- Bid
- 133.15
- Ask
- 133.45
- Tief
- 131.82
- Hoch
- 134.15
- Volumen
- 3.368 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- -11.20%
- 6-Monatsänderung
- -27.67%
- Jahresänderung
- -48.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K