Moedas / STZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
STZ: Constellation Brands Inc
132.96 USD 0.09 (0.07%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STZ para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 131.90 e o mais alto foi 134.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Constellation Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STZ Notícias
- Constellation Brands Is Down Nearly 40% in 2025. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity Before the Stock Goes Parabolic?
- Boston Beer Stock: Reasonably Priced Growth Stock (NYSE:SAM)
- Vendas de cerveja nos EUA caem devido à pressão sobre consumidores, afetando Constellation e Molson Coors
- US beer sales slump on consumer strain hits Constellation and Molson Coors
- Ações da Constellation Brands atingem mínima de 52 semanas a US$ 142,21
- Constellation Brands stock hits 52-week low at $142.21
- Is Constellation Brands Stock a Buy Right Now?
- New Strong Sell Stocks for September 12th
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Best Stock to Buy Right Now: Constellation Brands vs. Kraft Heinz
- The Score: Macy’s, Kraft Heinz, Tesla and More Stocks That Defined the Week
- Truist upgrades Crown Holdings on 2026 growth outlook after share sell-off
- Trump Administration To Renegotiate The USMCA Agreement, Public Consultations Likely To Start Next Month: Report - Molson Coors Beverage (NYSE:TAP), Constellation Brands (NYSE:STZ)
- Constellation Brands: More Pain To Come (Short Update) (NYSE:STZ)
- Top 3 Risk Off Stocks You'll Regret Missing In September - Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- McDonald's To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - C3.ai (NYSE:AI), Salesforce (NYSE:CRM)
- Bernstein lowers Constellation Brands stock price target to $195 on recovery concerns
- Constellation Brands stock price target lowered to $190 at BMO Capital
- Constellation Brands stock falls as TD Cowen cuts price target on weak beer demand
- Constellation Brands stock price target lowered to $170 by Evercore ISI
- Constellation Brands stock hits 52-week low at $149.42
- Jefferies lowers Constellation Brands stock price target on Hispanic consumer challenges
- Constellation Brands, Inc. (STZ) Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference
Faixa diária
131.90 134.20
Faixa anual
131.90 258.63
- Fechamento anterior
- 133.05
- Open
- 133.00
- Bid
- 132.96
- Ask
- 133.26
- Low
- 131.90
- High
- 134.20
- Volume
- 6.783 K
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -11.33%
- Mudança de 6 meses
- -27.77%
- Mudança anual
- -48.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh