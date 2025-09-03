Divisas / STZ
STZ: Constellation Brands Inc
133.05 USD 1.55 (1.15%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STZ de hoy ha cambiado un -1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.82, mientras que el máximo ha alcanzado 135.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Constellation Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
132.82 135.99
Rango anual
132.82 258.63
- Cierres anteriores
- 134.60
- Open
- 135.25
- Bid
- 133.05
- Ask
- 133.35
- Low
- 132.82
- High
- 135.99
- Volumen
- 6.069 K
- Cambio diario
- -1.15%
- Cambio mensual
- -11.27%
- Cambio a 6 meses
- -27.73%
- Cambio anual
- -48.56%
