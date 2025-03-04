Валюты / RNR
RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd
237.01 USD 6.60 (2.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RNR за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 235.00, а максимальная — 242.76.
Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
235.00 242.76
Годовой диапазон
219.00 299.00
- Предыдущее закрытие
- 243.61
- Open
- 242.65
- Bid
- 237.01
- Ask
- 237.31
- Low
- 235.00
- High
- 242.76
- Объем
- 796
- Дневное изменение
- -2.71%
- Месячное изменение
- -2.43%
- 6-месячное изменение
- -1.74%
- Годовое изменение
- -13.51%
