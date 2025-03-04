КотировкиРазделы
Валюты / RNR
Назад в Рынок акций США

RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd

237.01 USD 6.60 (2.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNR за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 235.00, а максимальная — 242.76.

Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RNR

Дневной диапазон
235.00 242.76
Годовой диапазон
219.00 299.00
Предыдущее закрытие
243.61
Open
242.65
Bid
237.01
Ask
237.31
Low
235.00
High
242.76
Объем
796
Дневное изменение
-2.71%
Месячное изменение
-2.43%
6-месячное изменение
-1.74%
Годовое изменение
-13.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.