通貨 / RNR
RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd
242.67 USD 1.46 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RNRの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり238.08の安値と244.30の高値で取引されました。
RenaissanceRe Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
238.08 244.30
1年のレンジ
219.00 299.00
- 以前の終値
- 241.21
- 始値
- 240.52
- 買値
- 242.67
- 買値
- 242.97
- 安値
- 238.08
- 高値
- 244.30
- 出来高
- 646
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- 0.61%
- 1年の変化
- -11.45%
