Währungen / RNR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd
242.67 USD 1.46 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RNR hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 238.08 bis zu einem Hoch von 244.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die RenaissanceRe Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Over 6.5% From RenaissanceRe Holdings' Preferred Stocks (NYSE:RNR)
- RenaissanceRe declares $0.40 quarterly dividend, renews share buyback
- HIG Q2 Earnings Beat on Premium Growth in Business Insurance Unit
- RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RNR Q2 Earnings Beat on Strong Property Underwriting Results
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- RenaissanceRe up 2% as second-quarter profit beats expectations
- Exploring Analyst Estimates for RenaissanceRe (RNR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- W.R. Berkley Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- RenaissanceRe (RNR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Is a Beat in Store for Progressive This Earnings Season?
- Is a Beat in the Cards for Travelers This Earnings Season?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Wells Fargo initiates Aspen Insurance stock with equal weight rating
- Eli Lilly and Ralph Lauren included in BofA’s ’Top 10 US Ideas for Q2 2025’ list
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- TimesSquare U.S. Focus Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- TimesSquare U.S. Mid Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
238.08 244.30
Jahresspanne
219.00 299.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 241.21
- Eröffnung
- 240.52
- Bid
- 242.67
- Ask
- 242.97
- Tief
- 238.08
- Hoch
- 244.30
- Volumen
- 646
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.61%
- Jahresänderung
- -11.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K