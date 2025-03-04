KurseKategorien
Währungen / RNR
Zurück zum Aktien

RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd

242.67 USD 1.46 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RNR hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 238.08 bis zu einem Hoch von 244.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die RenaissanceRe Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNR News

Tagesspanne
238.08 244.30
Jahresspanne
219.00 299.00
Vorheriger Schlusskurs
241.21
Eröffnung
240.52
Bid
242.67
Ask
242.97
Tief
238.08
Hoch
244.30
Volumen
646
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
-0.10%
6-Monatsänderung
0.61%
Jahresänderung
-11.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K