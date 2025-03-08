FiyatlarBölümler
Dövizler / RNR
Geri dön - Hisse senetleri

RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd

242.90 USD 0.23 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RNR fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 241.44 ve Yüksek fiyatı olarak 243.59 aralığında işlem gördü.

RenaissanceRe Holdings Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNR haberleri

Günlük aralık
241.44 243.59
Yıllık aralık
219.00 299.00
Önceki kapanış
242.67
Açılış
242.43
Satış
242.90
Alış
243.20
Düşük
241.44
Yüksek
243.59
Hacim
631
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
-0.00%
6 aylık değişim
0.70%
Yıllık değişim
-11.36%
21 Eylül, Pazar