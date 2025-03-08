Dövizler / RNR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd
242.90 USD 0.23 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RNR fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 241.44 ve Yüksek fiyatı olarak 243.59 aralığında işlem gördü.
RenaissanceRe Holdings Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNR haberleri
- Here's Why You Should Retain RenaissanceRe Stock for Now
- Opportunities In Insurance Sector: RenaissanceRe And Its Financial Instruments (NYSE:RNR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Over 6.5% From RenaissanceRe Holdings' Preferred Stocks (NYSE:RNR)
- RenaissanceRe declares $0.40 quarterly dividend, renews share buyback
- HIG Q2 Earnings Beat on Premium Growth in Business Insurance Unit
- RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RNR Q2 Earnings Beat on Strong Property Underwriting Results
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- RenaissanceRe up 2% as second-quarter profit beats expectations
- Exploring Analyst Estimates for RenaissanceRe (RNR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- W.R. Berkley Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- RenaissanceRe (RNR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Is a Beat in Store for Progressive This Earnings Season?
- Is a Beat in the Cards for Travelers This Earnings Season?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Wells Fargo initiates Aspen Insurance stock with equal weight rating
- Eli Lilly and Ralph Lauren included in BofA’s ’Top 10 US Ideas for Q2 2025’ list
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Günlük aralık
241.44 243.59
Yıllık aralık
219.00 299.00
- Önceki kapanış
- 242.67
- Açılış
- 242.43
- Satış
- 242.90
- Alış
- 243.20
- Düşük
- 241.44
- Yüksek
- 243.59
- Hacim
- 631
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- -0.00%
- 6 aylık değişim
- 0.70%
- Yıllık değişim
- -11.36%
21 Eylül, Pazar