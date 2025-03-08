Devises / RNR
RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd
242.90 USD 0.23 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RNR a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 241.44 et à un maximum de 243.59.
Suivez la dynamique RenaissanceRe Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RNR Nouvelles
- Here's Why You Should Retain RenaissanceRe Stock for Now
- Opportunities In Insurance Sector: RenaissanceRe And Its Financial Instruments (NYSE:RNR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- RenaissanceRe (RNR) Up 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Over 6.5% From RenaissanceRe Holdings' Preferred Stocks (NYSE:RNR)
- RenaissanceRe declares $0.40 quarterly dividend, renews share buyback
- HIG Q2 Earnings Beat on Premium Growth in Business Insurance Unit
- RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RNR Q2 Earnings Beat on Strong Property Underwriting Results
- RenaissanceRe (RNR) Tops Q2 Earnings Estimates
- RenaissanceRe up 2% as second-quarter profit beats expectations
- Exploring Analyst Estimates for RenaissanceRe (RNR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- W.R. Berkley Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- RenaissanceRe (RNR) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Is a Beat in Store for Progressive This Earnings Season?
- Is a Beat in the Cards for Travelers This Earnings Season?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Wells Fargo initiates Aspen Insurance stock with equal weight rating
- Eli Lilly and Ralph Lauren included in BofA’s ’Top 10 US Ideas for Q2 2025’ list
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Range quotidien
241.44 243.59
Range Annuel
219.00 299.00
- Clôture Précédente
- 242.67
- Ouverture
- 242.43
- Bid
- 242.90
- Ask
- 243.20
- Plus Bas
- 241.44
- Plus Haut
- 243.59
- Volume
- 631
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- -0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.70%
- Changement Annuel
- -11.36%
20 septembre, samedi