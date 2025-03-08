CotationsSections
Devises / RNR
Retour à Actions

RNR: RenaissanceRe Holdings Ltd

242.90 USD 0.23 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RNR a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 241.44 et à un maximum de 243.59.

Suivez la dynamique RenaissanceRe Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNR Nouvelles

Range quotidien
241.44 243.59
Range Annuel
219.00 299.00
Clôture Précédente
242.67
Ouverture
242.43
Bid
242.90
Ask
243.20
Plus Bas
241.44
Plus Haut
243.59
Volume
631
Changement quotidien
0.09%
Changement Mensuel
-0.00%
Changement à 6 Mois
0.70%
Changement Annuel
-11.36%
20 septembre, samedi