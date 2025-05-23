КотировкиРазделы
QCRH
QCRH: QCR Holdings Inc

77.31 USD 1.08 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QCRH за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.63, а максимальная — 78.82.

Следите за динамикой QCR Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
76.63 78.82
Годовой диапазон
60.83 96.08
Предыдущее закрытие
78.39
Open
78.03
Bid
77.31
Ask
77.61
Low
76.63
High
78.82
Объем
253
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
9.75%
Годовое изменение
6.72%
