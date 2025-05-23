Валюты / QCRH
QCRH: QCR Holdings Inc
77.31 USD 1.08 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QCRH за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.63, а максимальная — 78.82.
Следите за динамикой QCR Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QCRH
- QCR Holdings declares quarterly dividend of $0.06 per share
- QCR Holdings Q2 2025 slides: Specialty finance drives growth, outperforms peers
- Earnings call transcript: QCR Holdings beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- Here's What Key Metrics Tell Us About QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- QCR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Associated Banc-Corp (ASB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate QCR Holdings (QCRH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Commerce Bancshares (CBSH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- QCR Holdings stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- QCR Holdings stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- QCR Holdings announces board changes and dividend
Дневной диапазон
76.63 78.82
Годовой диапазон
60.83 96.08
- Предыдущее закрытие
- 78.39
- Open
- 78.03
- Bid
- 77.31
- Ask
- 77.61
- Low
- 76.63
- High
- 78.82
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- 9.75%
- Годовое изменение
- 6.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.