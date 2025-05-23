Valute / QCRH
QCRH: QCR Holdings Inc
77.90 USD 1.35 (1.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QCRH ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.67 e ad un massimo di 79.22.
Segui le dinamiche di QCR Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
77.67 79.22
Intervallo Annuale
60.83 96.08
- Chiusura Precedente
- 79.25
- Apertura
- 79.05
- Bid
- 77.90
- Ask
- 78.20
- Minimo
- 77.67
- Massimo
- 79.22
- Volume
- 551
- Variazione giornaliera
- -1.70%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- 10.59%
- Variazione Annuale
- 7.54%
20 settembre, sabato