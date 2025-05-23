货币 / QCRH
QCRH: QCR Holdings Inc
77.76 USD 0.45 (0.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QCRH汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点77.02和高点78.74进行交易。
关注QCR Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QCRH新闻
日范围
77.02 78.74
年范围
60.83 96.08
- 前一天收盘价
- 77.31
- 开盘价
- 77.69
- 卖价
- 77.76
- 买价
- 78.06
- 最低价
- 77.02
- 最高价
- 78.74
- 交易量
- 148
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 10.39%
- 年变化
- 7.34%
