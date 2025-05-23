通貨 / QCRH
QCRH: QCR Holdings Inc
79.25 USD 1.45 (1.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QCRHの今日の為替レートは、1.86%変化しました。日中、通貨は1あたり77.82の安値と79.27の高値で取引されました。
QCR Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QCRH News
- QCR Holdings declares quarterly dividend of $0.06 per share
- QCR Holdings Q2 2025 slides: Specialty finance drives growth, outperforms peers
- Earnings call transcript: QCR Holdings beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- Here's What Key Metrics Tell Us About QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- QCR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Associated Banc-Corp (ASB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate QCR Holdings (QCRH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Commerce Bancshares (CBSH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- QCR Holdings stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- QCR Holdings stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- QCR Holdings announces board changes and dividend
1日のレンジ
77.82 79.27
1年のレンジ
60.83 96.08
- 以前の終値
- 77.80
- 始値
- 77.90
- 買値
- 79.25
- 買値
- 79.55
- 安値
- 77.82
- 高値
- 79.27
- 出来高
- 483
- 1日の変化
- 1.86%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 12.51%
- 1年の変化
- 9.40%
