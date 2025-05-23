クォートセクション
通貨 / QCRH
株に戻る

QCRH: QCR Holdings Inc

79.25 USD 1.45 (1.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QCRHの今日の為替レートは、1.86%変化しました。日中、通貨は1あたり77.82の安値と79.27の高値で取引されました。

QCR Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QCRH News

1日のレンジ
77.82 79.27
1年のレンジ
60.83 96.08
以前の終値
77.80
始値
77.90
買値
79.25
買値
79.55
安値
77.82
高値
79.27
出来高
483
1日の変化
1.86%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
12.51%
1年の変化
9.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K