QCRH: QCR Holdings Inc
79.25 USD 1.45 (1.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QCRH hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.82 bis zu einem Hoch von 79.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die QCR Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.82 79.27
Jahresspanne
60.83 96.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.80
- Eröffnung
- 77.90
- Bid
- 79.25
- Ask
- 79.55
- Tief
- 77.82
- Hoch
- 79.27
- Volumen
- 483
- Tagesänderung
- 1.86%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 12.51%
- Jahresänderung
- 9.40%
