Devises / QCRH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QCRH: QCR Holdings Inc
77.90 USD 1.35 (1.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QCRH a changé de -1.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.67 et à un maximum de 79.22.
Suivez la dynamique QCR Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QCRH Nouvelles
- QCR Holdings declares quarterly dividend of $0.06 per share
- QCR Holdings Q2 2025 slides: Specialty finance drives growth, outperforms peers
- Earnings call transcript: QCR Holdings beats Q2 2025 EPS forecast, stock rises
- Here's What Key Metrics Tell Us About QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings
- QCR Holdings (QCRH) Q2 Earnings Surpass Estimates
- QCR earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- Associated Banc-Corp (ASB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate QCR Holdings (QCRH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Commerce Bancshares (CBSH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- QCR Holdings stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- QCR Holdings stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- QCR Holdings announces board changes and dividend
Range quotidien
77.67 79.22
Range Annuel
60.83 96.08
- Clôture Précédente
- 79.25
- Ouverture
- 79.05
- Bid
- 77.90
- Ask
- 78.20
- Plus Bas
- 77.67
- Plus Haut
- 79.22
- Volume
- 551
- Changement quotidien
- -1.70%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- 10.59%
- Changement Annuel
- 7.54%
20 septembre, samedi