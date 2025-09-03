Валюты / PHYS
PHYS: Sprott Physical Gold Trust ETV
28.39 USD 0.08 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHYS за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.28, а максимальная — 28.47.
Следите за динамикой Sprott Physical Gold Trust ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHYS
Дневной диапазон
28.28 28.47
Годовой диапазон
19.63 28.47
- Предыдущее закрытие
- 28.31
- Open
- 28.41
- Bid
- 28.39
- Ask
- 28.69
- Low
- 28.28
- High
- 28.47
- Объем
- 2.561 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 5.93%
- 6-месячное изменение
- 17.75%
- Годовое изменение
- 38.08%
