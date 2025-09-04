通貨 / PHYS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PHYS: Sprott Physical Gold Trust ETV
28.01 USD 0.15 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHYSの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり27.85の安値と28.10の高値で取引されました。
Sprott Physical Gold Trust ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHYS News
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- PHYS: Expect Some Near-Term Pressures, But Remain Focused On Long-Term Drivers
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- PHYS: Don't Get Too Cute (NYSEARCA:PHYS)
- Gold Market Commentary: Stubborn Stagflation
- Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying In July Slows But Remains Firm
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
1日のレンジ
27.85 28.10
1年のレンジ
19.63 28.51
- 以前の終値
- 28.16
- 始値
- 28.10
- 買値
- 28.01
- 買値
- 28.31
- 安値
- 27.85
- 高値
- 28.10
- 出来高
- 2.389 K
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 4.51%
- 6ヶ月の変化
- 16.18%
- 1年の変化
- 36.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K