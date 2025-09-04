KurseKategorien
PHYS
PHYS: Sprott Physical Gold Trust ETV

28.01 USD 0.15 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHYS hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.85 bis zu einem Hoch von 28.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sprott Physical Gold Trust ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHYS News

Tagesspanne
27.85 28.10
Jahresspanne
19.63 28.51
Vorheriger Schlusskurs
28.16
Eröffnung
28.10
Bid
28.01
Ask
28.31
Tief
27.85
Hoch
28.10
Volumen
2.389 K
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
4.51%
6-Monatsänderung
16.18%
Jahresänderung
36.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K