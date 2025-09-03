Divisas / PHYS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PHYS: Sprott Physical Gold Trust ETV
28.16 USD 0.23 (0.81%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHYS de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.03, mientras que el máximo ha alcanzado 28.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Physical Gold Trust ETV. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHYS News
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- PHYS: Expect Some Near-Term Pressures, But Remain Focused On Long-Term Drivers
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- PHYS: Don't Get Too Cute (NYSEARCA:PHYS)
- Gold Market Commentary: Stubborn Stagflation
- Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying In July Slows But Remains Firm
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
Rango diario
28.03 28.51
Rango anual
19.63 28.51
- Cierres anteriores
- 28.39
- Open
- 28.29
- Bid
- 28.16
- Ask
- 28.46
- Low
- 28.03
- High
- 28.51
- Volumen
- 3.271 K
- Cambio diario
- -0.81%
- Cambio mensual
- 5.07%
- Cambio a 6 meses
- 16.80%
- Cambio anual
- 36.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B