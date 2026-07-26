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OILK: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

52.00 USD 2.75 (5.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OILK за сегодня изменился на 5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.87, а максимальная — 52.31.

Следите за динамикой ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OILK сегодня?

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) сегодня оценивается на уровне 52.00. Инструмент торгуется в пределах 50.87 - 52.31, вчерашнее закрытие составило 49.25, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OILK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF в настоящее время оценивается в 52.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.21% и USD. Отслеживайте движения OILK на графике в реальном времени.

Как купить акции OILK?

Вы можете купить акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) по текущей цене 52.00. Ордера обычно размещаются около 52.00 или 52.30, тогда как 129 и 2.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OILK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OILK?

Инвестирование в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 36.13 - 61.33 и текущей цены 52.00. Многие сравнивают 4.88% и 14.59% перед размещением ордеров на 52.00 или 52.30. Изучайте ежедневные изменения цены OILK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?

Самая высокая цена ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) за последний год составила 61.33. Акции заметно колебались в пределах 36.13 - 61.33, сравнение с 49.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?

Самая низкая цена ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) за год составила 36.13. Сравнение с текущими 52.00 и 36.13 - 61.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OILK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OILK?

В прошлом ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.25 и 26.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.87 52.31
Годовой диапазон
36.13 61.33
Предыдущее закрытие
49.25
Open
50.87
Bid
52.00
Ask
52.30
Low
50.87
High
52.31
Объем
129
Дневное изменение
5.58%
Месячное изменение
4.88%
6-месячное изменение
14.59%
Годовое изменение
26.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%