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OILK: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
Курс OILK за сегодня изменился на 5.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.87, а максимальная — 52.31.
Следите за динамикой ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OILK сегодня?
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) сегодня оценивается на уровне 52.00. Инструмент торгуется в пределах 50.87 - 52.31, вчерашнее закрытие составило 49.25, а торговый объем достиг 129. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OILK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF в настоящее время оценивается в 52.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.21% и USD. Отслеживайте движения OILK на графике в реальном времени.
Как купить акции OILK?
Вы можете купить акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) по текущей цене 52.00. Ордера обычно размещаются около 52.00 или 52.30, тогда как 129 и 2.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OILK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OILK?
Инвестирование в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 36.13 - 61.33 и текущей цены 52.00. Многие сравнивают 4.88% и 14.59% перед размещением ордеров на 52.00 или 52.30. Изучайте ежедневные изменения цены OILK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?
Самая высокая цена ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) за последний год составила 61.33. Акции заметно колебались в пределах 36.13 - 61.33, сравнение с 49.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF?
Самая низкая цена ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) за год составила 36.13. Сравнение с текущими 52.00 и 36.13 - 61.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OILK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OILK?
В прошлом ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.25 и 26.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.25
- Open
- 50.87
- Bid
- 52.00
- Ask
- 52.30
- Low
- 50.87
- High
- 52.31
- Объем
- 129
- Дневное изменение
- 5.58%
- Месячное изменение
- 4.88%
- 6-месячное изменение
- 14.59%
- Годовое изменение
- 26.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%