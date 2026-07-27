OILK: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
今日OILK汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点51.46和高点52.50进行交易。
关注ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
OILK股票今天的价格是多少？
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票今天的定价为52.50。它在51.46 - 52.50范围内交易，昨天的收盘价为52.00，交易量达到55。OILK的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票是否支付股息？
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF目前的价值为52.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.43%和USD。实时查看图表以跟踪OILK走势。
如何购买OILK股票？
您可以以52.50的当前价格购买ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票。订单通常设置在52.50或52.80附近，而55和1.90%显示市场活动。立即关注OILK的实时图表更新。
如何投资OILK股票？
投资ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF需要考虑年度范围36.13 - 61.33和当前价格52.50。许多人在以52.50或52.80下订单之前，会比较5.89%和。实时查看OILK价格图表，了解每日变化。
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF的最高价格是61.33。在36.13 - 61.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF的绩效。
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票的最低价格是多少？
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF（OILK）的最低价格为36.13。将其与当前的52.50和36.13 - 61.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OILK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OILK股票是什么时候拆分的？
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.00和27.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.00
- 开盘价
- 51.52
- 卖价
- 52.50
- 买价
- 52.80
- 最低价
- 51.46
- 最高价
- 52.50
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.96%
- 月变化
- 5.89%
- 6个月变化
- 15.69%
- 年变化
- 27.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%