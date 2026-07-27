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OILK: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

52.50 USD 0.50 (0.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OILK汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点51.46和高点52.50进行交易。

关注ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OILK新闻

常见问题解答

OILK股票今天的价格是多少？

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票今天的定价为52.50。它在51.46 - 52.50范围内交易，昨天的收盘价为52.00，交易量达到55。OILK的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票是否支付股息？

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF目前的价值为52.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.43%和USD。实时查看图表以跟踪OILK走势。

如何购买OILK股票？

您可以以52.50的当前价格购买ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票。订单通常设置在52.50或52.80附近，而55和1.90%显示市场活动。立即关注OILK的实时图表更新。

如何投资OILK股票？

投资ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF需要考虑年度范围36.13 - 61.33和当前价格52.50。许多人在以52.50或52.80下订单之前，会比较5.89%和。实时查看OILK价格图表，了解每日变化。

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF的最高价格是61.33。在36.13 - 61.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF的绩效。

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF股票的最低价格是多少？

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF（OILK）的最低价格为36.13。将其与当前的52.50和36.13 - 61.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OILK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OILK股票是什么时候拆分的？

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.00和27.43%中可见。

日范围
51.46 52.50
年范围
36.13 61.33
前一天收盘价
52.00
开盘价
51.52
卖价
52.50
买价
52.80
最低价
51.46
最高价
52.50
交易量
55
日变化
0.96%
月变化
5.89%
6个月变化
15.69%
年变化
27.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%