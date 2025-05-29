- Обзор рынка
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
Курс OAKU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.00, а максимальная — 12.05.
Следите за динамикой Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OAKU сегодня?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) сегодня оценивается на уровне 12.00. Инструмент торгуется в пределах 12.00 - 12.05, вчерашнее закрытие составило 12.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oak Woods Acquisition Corporation - Class A?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 12.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.91% и USD. Отслеживайте движения OAKU на графике в реальном времени.
Как купить акции OAKU?
Вы можете купить акции Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) по текущей цене 12.00. Ордера обычно размещаются около 12.00 или 12.30, тогда как 2 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OAKU?
Инвестирование в Oak Woods Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 11.12 - 12.05 и текущей цены 12.00. Многие сравнивают 1.78% и 2.92% перед размещением ордеров на 12.00 или 12.30. Изучайте ежедневные изменения цены OAKU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oak Woods Acquisition Corp?
Самая высокая цена Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) за последний год составила 12.05. Акции заметно колебались в пределах 11.12 - 12.05, сравнение с 12.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oak Woods Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oak Woods Acquisition Corp?
Самая низкая цена Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) за год составила 11.12. Сравнение с текущими 12.00 и 11.12 - 12.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OAKU?
В прошлом Oak Woods Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.00 и 7.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.00
- Open
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Low
- 12.00
- High
- 12.05
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- 2.92%
- Годовое изменение
- 7.91%