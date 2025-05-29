КотировкиРазделы
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A

12.00 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OAKU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.00, а максимальная — 12.05.

Какова цена акций OAKU сегодня?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) сегодня оценивается на уровне 12.00. Инструмент торгуется в пределах 12.00 - 12.05, вчерашнее закрытие составило 12.00, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oak Woods Acquisition Corporation - Class A?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 12.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.91% и USD. Отслеживайте движения OAKU на графике в реальном времени.

Как купить акции OAKU?

Вы можете купить акции Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) по текущей цене 12.00. Ордера обычно размещаются около 12.00 или 12.30, тогда как 2 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OAKU?

Инвестирование в Oak Woods Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 11.12 - 12.05 и текущей цены 12.00. Многие сравнивают 1.78% и 2.92% перед размещением ордеров на 12.00 или 12.30. Изучайте ежедневные изменения цены OAKU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oak Woods Acquisition Corp?

Самая высокая цена Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) за последний год составила 12.05. Акции заметно колебались в пределах 11.12 - 12.05, сравнение с 12.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oak Woods Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oak Woods Acquisition Corp?

Самая низкая цена Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) за год составила 11.12. Сравнение с текущими 12.00 и 11.12 - 12.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OAKU?

В прошлом Oak Woods Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.00 и 7.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.00 12.05
Годовой диапазон
11.12 12.05
Предыдущее закрытие
12.00
Open
12.05
Bid
12.00
Ask
12.30
Low
12.00
High
12.05
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.78%
6-месячное изменение
2.92%
Годовое изменение
7.91%
