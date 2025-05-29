- 概要
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
OAKUの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり12.00の安値と12.05の高値で取引されました。
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OAKU News
よくあるご質問
OAKU株の現在の価格は？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aの株価は本日12.00です。12.00 - 12.05内で取引され、前日の終値は12.00、取引量は2に達しました。OAKUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aの株は配当を出しますか？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aの現在の価格は12.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.91%やUSDにも注目します。OAKUの動きはライブチャートで確認できます。
OAKU株を買う方法は？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aの株は現在12.00で購入可能です。注文は通常12.00または12.30付近で行われ、2や-0.41%が市場の動きを示します。OAKUの最新情報はライブチャートで確認できます。
OAKU株に投資する方法は？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aへの投資では、年間の値幅11.12 - 12.05と現在の12.00を考慮します。注文は多くの場合12.00や12.30で行われる前に、1.78%や2.92%と比較されます。OAKUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Oak Woods Acquisition Corpの株の最高値は？
Oak Woods Acquisition Corpの過去1年の最高値は12.05でした。11.12 - 12.05内で株価は大きく変動し、12.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Oak Woods Acquisition Corpの株の最低値は？
Oak Woods Acquisition Corp(OAKU)の年間最安値は11.12でした。現在の12.00や11.12 - 12.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OAKUの動きはライブチャートで確認できます。
OAKUの株式分割はいつ行われましたか？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.00、7.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 12.00
- 始値
- 12.05
- 買値
- 12.00
- 買値
- 12.30
- 安値
- 12.00
- 高値
- 12.05
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.78%
- 6ヶ月の変化
- 2.92%
- 1年の変化
- 7.91%