- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
Der Wechselkurs von OAKU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.00 bis zu einem Hoch von 12.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oak Woods Acquisition Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OAKU News
- Oak Woods Acquisition vertagt außerordentliche Hauptversammlung auf den 8. Oktober
- Oak Woods Acquisition adjourns shareholder meeting, sets new date for October 8
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OAKU heute?
Die Aktie von Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) notiert heute bei 12.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.00 - 12.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.00 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von OAKU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OAKU Dividenden?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A wird derzeit mit 12.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OAKU zu verfolgen.
Wie kaufe ich OAKU-Aktien?
Sie können Aktien von Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) zum aktuellen Kurs von 12.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.00 oder 12.30 platziert, während 2 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OAKU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OAKU-Aktien?
Bei einer Investition in Oak Woods Acquisition Corporation - Class A müssen die jährliche Spanne 11.12 - 12.05 und der aktuelle Kurs 12.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 2.92%, bevor sie Orders zu 12.00 oder 12.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OAKU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oak Woods Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) im vergangenen Jahr lag bei 12.05. Innerhalb von 11.12 - 12.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oak Woods Acquisition Corporation - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oak Woods Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) im Laufe des Jahres betrug 11.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.00 und der Spanne 11.12 - 12.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OAKU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OAKU statt?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.00 und 7.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.00
- Eröffnung
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Tief
- 12.00
- Hoch
- 12.05
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- 2.92%
- Jahresänderung
- 7.91%