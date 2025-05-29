- Panorámica
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
El tipo de cambio de OAKU de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.00, mientras que el máximo ha alcanzado 12.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OAKU News
- Oak Woods Acquisition aplaza la reunión de accionistas y fija nueva fecha para el 8 de octubre
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OAKU hoy?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) se evalúa hoy en 12.00. El instrumento se negocia dentro de 12.00 - 12.05; el cierre de ayer ha sido 12.00 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OAKU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A se evalúa actualmente en 12.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.91% y USD. Monitoree los movimientos de OAKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OAKU?
Puede comprar acciones de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) al precio actual de 12.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.00 o 12.30, mientras que 2 y -0.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OAKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OAKU?
Invertir en Oak Woods Acquisition Corporation - Class A implica tener en cuenta el rango anual 11.12 - 12.05 y el precio actual 12.00. Muchos comparan 1.78% y 2.92% antes de colocar órdenes en 12.00 o 12.30. Estudie los cambios diarios de precios de OAKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oak Woods Acquisition Corp?
El precio más alto de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) en el último año ha sido 12.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.12 - 12.05, una comparación con 12.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oak Woods Acquisition Corp?
El precio más bajo de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) para el año ha sido 11.12. La comparación con los actuales 12.00 y 11.12 - 12.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OAKU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OAKU?
En el pasado, Oak Woods Acquisition Corporation - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.00 y 7.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.00
- Open
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Low
- 12.00
- High
- 12.05
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.78%
- Cambio a 6 meses
- 2.92%
- Cambio anual
- 7.91%