OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
A taxa do OAKU para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.00 e o mais alto foi 12.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OAKU Notícias
- Oak Woods Acquisition adia assembleia de acionistas para 8 de outubro
- Oak Woods Acquisition adjourns shareholder meeting, sets new date for October 8
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OAKU hoje?
Hoje Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) está avaliado em 12.00. O instrumento é negociado dentro de 12.00 - 12.05, o fechamento de ontem foi 12.00, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OAKU em tempo real.
As ações de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A pagam dividendos?
Atualmente Oak Woods Acquisition Corporation - Class A está avaliado em 12.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.91% e USD. Monitore os movimentos de OAKU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OAKU?
Você pode comprar ações de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A (OAKU) pelo preço atual 12.00. Ordens geralmente são executadas perto de 12.00 ou 12.30, enquanto 2 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OAKU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OAKU?
Investir em Oak Woods Acquisition Corporation - Class A envolve considerar a faixa anual 11.12 - 12.05 e o preço atual 12.00. Muitos comparam 1.78% e 2.92% antes de enviar ordens em 12.00 ou 12.30. Estude as mudanças diárias de preço de OAKU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oak Woods Acquisition Corp?
O maior preço de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) no último ano foi 12.05. As ações oscilaram bastante dentro de 11.12 - 12.05, e a comparação com 12.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oak Woods Acquisition Corp?
O menor preço de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) no ano foi 11.12. A comparação com o preço atual 12.00 e 11.12 - 12.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OAKU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OAKU?
No passado Oak Woods Acquisition Corporation - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.00 e 7.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.00
- Open
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Low
- 12.00
- High
- 12.05
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 2.92%
- Mudança anual
- 7.91%