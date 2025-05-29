CotationsSections
OAKU
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A

12.00 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OAKU a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.00 et à un maximum de 12.05.

Suivez la dynamique Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action OAKU aujourd'hui ?

L'action Oak Woods Acquisition Corporation - Class A est cotée à 12.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 12.00 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de OAKU présente ces mises à jour.

L'action Oak Woods Acquisition Corporation - Class A verse-t-elle des dividendes ?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A est actuellement valorisé à 12.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OAKU.

Comment acheter des actions OAKU ?

Vous pouvez acheter des actions Oak Woods Acquisition Corporation - Class A au cours actuel de 12.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.00 ou de 12.30, le 2 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OAKU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action OAKU ?

Investir dans Oak Woods Acquisition Corporation - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.12 - 12.05 et le prix actuel 12.00. Beaucoup comparent 1.78% et 2.92% avant de passer des ordres à 12.00 ou 12.30. Consultez le graphique du cours de OAKU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oak Woods Acquisition Corp ?

Le cours le plus élevé de Oak Woods Acquisition Corp l'année dernière était 12.05. Au cours de 11.12 - 12.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Oak Woods Acquisition Corp ?

Le cours le plus bas de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) sur l'année a été 11.12. Sa comparaison avec 12.00 et 11.12 - 12.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OAKU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action OAKU a-t-elle été divisée ?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.00 et 7.91% après les opérations sur titres.

Range quotidien
12.00 12.05
Range Annuel
11.12 12.05
Clôture Précédente
12.00
Ouverture
12.05
Bid
12.00
Ask
12.30
Plus Bas
12.00
Plus Haut
12.05
Volume
2
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
1.78%
Changement à 6 Mois
2.92%
Changement Annuel
7.91%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M