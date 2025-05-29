- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
Le taux de change de OAKU a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.00 et à un maximum de 12.05.
Suivez la dynamique Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OAKU Nouvelles
- Oak Woods Acquisition ajourne l’assemblée des actionnaires et fixe une nouvelle date au 8 octobre
- Oak Woods Acquisition adjourns shareholder meeting, sets new date for October 8
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OAKU aujourd'hui ?
L'action Oak Woods Acquisition Corporation - Class A est cotée à 12.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 12.00 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de OAKU présente ces mises à jour.
L'action Oak Woods Acquisition Corporation - Class A verse-t-elle des dividendes ?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A est actuellement valorisé à 12.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OAKU.
Comment acheter des actions OAKU ?
Vous pouvez acheter des actions Oak Woods Acquisition Corporation - Class A au cours actuel de 12.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.00 ou de 12.30, le 2 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OAKU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OAKU ?
Investir dans Oak Woods Acquisition Corporation - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.12 - 12.05 et le prix actuel 12.00. Beaucoup comparent 1.78% et 2.92% avant de passer des ordres à 12.00 ou 12.30. Consultez le graphique du cours de OAKU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oak Woods Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Oak Woods Acquisition Corp l'année dernière était 12.05. Au cours de 11.12 - 12.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oak Woods Acquisition Corporation - Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oak Woods Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) sur l'année a été 11.12. Sa comparaison avec 12.00 et 11.12 - 12.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OAKU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OAKU a-t-elle été divisée ?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.00 et 7.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.00
- Ouverture
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Plus Bas
- 12.00
- Plus Haut
- 12.05
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.78%
- Changement à 6 Mois
- 2.92%
- Changement Annuel
- 7.91%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M