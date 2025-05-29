- Panoramica
OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
Il tasso di cambio OAKU ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.00 e ad un massimo di 12.05.
Segui le dinamiche di Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OAKU News
- Oak Woods Acquisition rinvia l’assemblea degli azionisti al 8 ottobre
- Oak Woods Acquisition adjourns shareholder meeting, sets new date for October 8
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OAKU oggi?
Oggi le azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A sono prezzate a 12.00. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 12.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OAKU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A pagano dividendi?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A è attualmente valutato a 12.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OAKU.
Come acquistare azioni OAKU?
Puoi acquistare azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A al prezzo attuale di 12.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.00 o 12.30, mentre 2 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OAKU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OAKU?
Investire in Oak Woods Acquisition Corporation - Class A implica considerare l'intervallo annuale 11.12 - 12.05 e il prezzo attuale 12.00. Molti confrontano 1.78% e 2.92% prima di effettuare ordini su 12.00 o 12.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OAKU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oak Woods Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Oak Woods Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 12.05. All'interno di 11.12 - 12.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oak Woods Acquisition Corporation - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oak Woods Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) nel corso dell'anno è stato 11.12. Confrontandolo con gli attuali 12.00 e 11.12 - 12.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OAKU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OAKU?
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.00 e 7.91%.
- Chiusura Precedente
- 12.00
- Apertura
- 12.05
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Minimo
- 12.00
- Massimo
- 12.05
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- 2.92%
- Variazione Annuale
- 7.91%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M