QuotazioniSezioni
Valute / OAKU
Tornare a Azioni

OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A

12.00 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OAKU ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.00 e ad un massimo di 12.05.

Segui le dinamiche di Oak Woods Acquisition Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OAKU News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OAKU oggi?

Oggi le azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A sono prezzate a 12.00. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 12.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OAKU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A pagano dividendi?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A è attualmente valutato a 12.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OAKU.

Come acquistare azioni OAKU?

Puoi acquistare azioni Oak Woods Acquisition Corporation - Class A al prezzo attuale di 12.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.00 o 12.30, mentre 2 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OAKU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OAKU?

Investire in Oak Woods Acquisition Corporation - Class A implica considerare l'intervallo annuale 11.12 - 12.05 e il prezzo attuale 12.00. Molti confrontano 1.78% e 2.92% prima di effettuare ordini su 12.00 o 12.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OAKU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oak Woods Acquisition Corp?

Il prezzo massimo di Oak Woods Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 12.05. All'interno di 11.12 - 12.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oak Woods Acquisition Corporation - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oak Woods Acquisition Corp?

Il prezzo più basso di Oak Woods Acquisition Corp (OAKU) nel corso dell'anno è stato 11.12. Confrontandolo con gli attuali 12.00 e 11.12 - 12.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OAKU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OAKU?

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.00 e 7.91%.

Intervallo Giornaliero
12.00 12.05
Intervallo Annuale
11.12 12.05
Chiusura Precedente
12.00
Apertura
12.05
Bid
12.00
Ask
12.30
Minimo
12.00
Massimo
12.05
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
2.92%
Variazione Annuale
7.91%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M