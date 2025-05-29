OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A
今日OAKU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.00和高点12.05进行交易。
关注Oak Woods Acquisition Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OAKU新闻
- Oak Woods Acquisition延期股东会议，定于10月8日重新召开
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq notice for minimum public holders rule
- Oak Woods Acquisition receives Nasdaq delinquency notice
- Oak Woods stock soars to all-time high of $11.93
常见问题解答
OAKU股票今天的价格是多少？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票今天的定价为12.00。它在12.00 - 12.05范围内交易，昨天的收盘价为12.00，交易量达到2。OAKU的实时价格图表显示了这些更新。
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票是否支付股息？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A目前的价值为12.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪OAKU走势。
如何购买OAKU股票？
您可以以12.00的当前价格购买Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票。订单通常设置在12.00或12.30附近，而2和-0.41%显示市场活动。立即关注OAKU的实时图表更新。
如何投资OAKU股票？
投资Oak Woods Acquisition Corporation - Class A需要考虑年度范围11.12 - 12.05和当前价格12.00。许多人在以12.00或12.30下订单之前，会比较1.78%和。实时查看OAKU价格图表，了解每日变化。
Oak Woods Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Oak Woods Acquisition Corp的最高价格是12.05。在11.12 - 12.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oak Woods Acquisition Corporation - Class A的绩效。
Oak Woods Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Oak Woods Acquisition Corp（OAKU）的最低价格为11.12。将其与当前的12.00和11.12 - 12.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OAKU股票是什么时候拆分的？
Oak Woods Acquisition Corporation - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.00和7.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.00
- 开盘价
- 12.05
- 卖价
- 12.00
- 买价
- 12.30
- 最低价
- 12.00
- 最高价
- 12.05
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.78%
- 6个月变化
- 2.92%
- 年变化
- 7.91%