OAKU: Oak Woods Acquisition Corporation - Class A

12.00 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OAKU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.00和高点12.05进行交易。

关注Oak Woods Acquisition Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

OAKU新闻

常见问题解答

OAKU股票今天的价格是多少？

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票今天的定价为12.00。它在12.00 - 12.05范围内交易，昨天的收盘价为12.00，交易量达到2。OAKU的实时价格图表显示了这些更新。

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票是否支付股息？

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A目前的价值为12.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪OAKU走势。

如何购买OAKU股票？

您可以以12.00的当前价格购买Oak Woods Acquisition Corporation - Class A股票。订单通常设置在12.00或12.30附近，而2和-0.41%显示市场活动。立即关注OAKU的实时图表更新。

如何投资OAKU股票？

投资Oak Woods Acquisition Corporation - Class A需要考虑年度范围11.12 - 12.05和当前价格12.00。许多人在以12.00或12.30下订单之前，会比较1.78%和。实时查看OAKU价格图表，了解每日变化。

Oak Woods Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oak Woods Acquisition Corp的最高价格是12.05。在11.12 - 12.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oak Woods Acquisition Corporation - Class A的绩效。

Oak Woods Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Oak Woods Acquisition Corp（OAKU）的最低价格为11.12。将其与当前的12.00和11.12 - 12.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OAKU股票是什么时候拆分的？

Oak Woods Acquisition Corporation - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.00和7.91%中可见。

日范围
12.00 12.05
年范围
11.12 12.05
前一天收盘价
12.00
开盘价
12.05
卖价
12.00
买价
12.30
最低价
12.00
最高价
12.05
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
1.78%
6个月变化
2.92%
年变化
7.91%
