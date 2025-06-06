Валюты / NX
NX: Quanex Building Products Corporation
15.22 USD 0.20 (1.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NX за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.70, а максимальная — 15.36.
Следите за динамикой Quanex Building Products Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.70 15.36
Годовой диапазон
14.39 32.23
- Предыдущее закрытие
- 15.02
- Open
- 15.07
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Low
- 14.70
- High
- 15.36
- Объем
- 820
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- -27.21%
- 6-месячное изменение
- -17.91%
- Годовое изменение
- -44.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.