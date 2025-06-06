КотировкиРазделы
NX: Quanex Building Products Corporation

15.22 USD 0.20 (1.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NX за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.70, а максимальная — 15.36.

Следите за динамикой Quanex Building Products Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.70 15.36
Годовой диапазон
14.39 32.23
Предыдущее закрытие
15.02
Open
15.07
Bid
15.22
Ask
15.52
Low
14.70
High
15.36
Объем
820
Дневное изменение
1.33%
Месячное изменение
-27.21%
6-месячное изменение
-17.91%
Годовое изменение
-44.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.