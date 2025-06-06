Valute / NX
NX: Quanex Building Products Corporation
13.72 USD 0.83 (5.70%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NX ha avuto una variazione del -5.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.68 e ad un massimo di 14.55.
Segui le dinamiche di Quanex Building Products Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.68 14.55
Intervallo Annuale
13.68 32.23
- Chiusura Precedente
- 14.55
- Apertura
- 14.51
- Bid
- 13.72
- Ask
- 14.02
- Minimo
- 13.68
- Massimo
- 14.55
- Volume
- 808
- Variazione giornaliera
- -5.70%
- Variazione Mensile
- -34.39%
- Variazione Semestrale
- -26.00%
- Variazione Annuale
- -50.33%
20 settembre, sabato