货币 / NX
NX: Quanex Building Products Corporation
15.19 USD 0.03 (0.20%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NX汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点15.15和高点15.40进行交易。
关注Quanex Building Products Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NX新闻
- Quanex Reports 77% Sales Surge
- Earnings call transcript: Quanex Building Products misses Q3 2025 EPS forecast
- Quanex Building Products Corporation (NX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Quanex Revenue Jumps 77% in Fiscal Q3
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Quanex Building Products (NX) Misses Q3 Earnings Estimates
- Quanex Building Products tumbles after earnings miss, lowered guidance
- Quanex Building Products earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- A Dream Combination: 3 Value Stocks with Growth
- NX or HCMLY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Quanex Building Products (NX) Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for July 23rd
- Zacks Industry Outlook Highlights United Rentals, Masco, Construction Partners, Hillman Solutions and Quanex Building Products
- 5 Building Product Stocks Set to Benefit From Industry Upswing
- NX vs. JHX: Which Stock Is the Better Value Option?
- Should Value Investors Buy Quanex Building Products (NX) Stock?
- Quanex Building Products Corporation (NX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Earnings call transcript: Quanex Q2 2025 earnings surpass expectations
日范围
15.15 15.40
年范围
14.39 32.23
- 前一天收盘价
- 15.22
- 开盘价
- 15.31
- 卖价
- 15.19
- 买价
- 15.49
- 最低价
- 15.15
- 最高价
- 15.40
- 交易量
- 217
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -27.36%
- 6个月变化
- -18.07%
- 年变化
- -45.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值