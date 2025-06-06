Währungen / NX
NX: Quanex Building Products Corporation
14.23 USD 0.32 (2.20%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NX hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.17 bis zu einem Hoch von 14.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quanex Building Products Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.17 14.55
Jahresspanne
14.17 32.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.55
- Eröffnung
- 14.51
- Bid
- 14.23
- Ask
- 14.53
- Tief
- 14.17
- Hoch
- 14.55
- Volumen
- 101
- Tagesänderung
- -2.20%
- Monatsänderung
- -31.95%
- 6-Monatsänderung
- -23.25%
- Jahresänderung
- -48.48%
