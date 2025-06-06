KurseKategorien
Währungen / NX
Zurück zum Aktien

NX: Quanex Building Products Corporation

14.23 USD 0.32 (2.20%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NX hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.17 bis zu einem Hoch von 14.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quanex Building Products Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NX News

Tagesspanne
14.17 14.55
Jahresspanne
14.17 32.23
Vorheriger Schlusskurs
14.55
Eröffnung
14.51
Bid
14.23
Ask
14.53
Tief
14.17
Hoch
14.55
Volumen
101
Tagesänderung
-2.20%
Monatsänderung
-31.95%
6-Monatsänderung
-23.25%
Jahresänderung
-48.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K