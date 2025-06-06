Dövizler / NX
NX: Quanex Building Products Corporation
13.72 USD 0.83 (5.70%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NX fiyatı bugün -5.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.68 ve Yüksek fiyatı olarak 14.55 aralığında işlem gördü.
Quanex Building Products Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NX haberleri
Günlük aralık
13.68 14.55
Yıllık aralık
13.68 32.23
- Önceki kapanış
- 14.55
- Açılış
- 14.51
- Satış
- 13.72
- Alış
- 14.02
- Düşük
- 13.68
- Yüksek
- 14.55
- Hacim
- 808
- Günlük değişim
- -5.70%
- Aylık değişim
- -34.39%
- 6 aylık değişim
- -26.00%
- Yıllık değişim
- -50.33%
21 Eylül, Pazar