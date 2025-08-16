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NULC: Nuveen ESG Large-Cap ETF
Курс NULC за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.22, а максимальная — 56.22.
Следите за динамикой Nuveen ESG Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NULC сегодня?
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) сегодня оценивается на уровне 56.22. Инструмент торгуется в пределах 56.22 - 56.22, вчерашнее закрытие составило 55.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NULC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Large-Cap ETF?
Nuveen ESG Large-Cap ETF в настоящее время оценивается в 56.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.11% и USD. Отслеживайте движения NULC на графике в реальном времени.
Как купить акции NULC?
Вы можете купить акции Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) по текущей цене 56.22. Ордера обычно размещаются около 56.22 или 56.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NULC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NULC?
Инвестирование в Nuveen ESG Large-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 45.06 - 56.23 и текущей цены 56.22. Многие сравнивают 2.55% и 15.80% перед размещением ордеров на 56.22 или 56.52. Изучайте ежедневные изменения цены NULC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) за последний год составила 56.23. Акции заметно колебались в пределах 45.06 - 56.23, сравнение с 55.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Large-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) за год составила 45.06. Сравнение с текущими 56.22 и 45.06 - 56.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NULC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NULC?
В прошлом Nuveen ESG Large-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.97 и 11.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.97
- Open
- 56.22
- Bid
- 56.22
- Ask
- 56.52
- Low
- 56.22
- High
- 56.22
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 15.80%
- Годовое изменение
- 11.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%