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NULC: Nuveen ESG Large-Cap ETF

56.22 USD 0.25 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NULC за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.22, а максимальная — 56.22.

Следите за динамикой Nuveen ESG Large-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NULC сегодня?

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) сегодня оценивается на уровне 56.22. Инструмент торгуется в пределах 56.22 - 56.22, вчерашнее закрытие составило 55.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NULC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Large-Cap ETF?

Nuveen ESG Large-Cap ETF в настоящее время оценивается в 56.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.11% и USD. Отслеживайте движения NULC на графике в реальном времени.

Как купить акции NULC?

Вы можете купить акции Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) по текущей цене 56.22. Ордера обычно размещаются около 56.22 или 56.52, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NULC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NULC?

Инвестирование в Nuveen ESG Large-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 45.06 - 56.23 и текущей цены 56.22. Многие сравнивают 2.55% и 15.80% перед размещением ордеров на 56.22 или 56.52. Изучайте ежедневные изменения цены NULC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) за последний год составила 56.23. Акции заметно колебались в пределах 45.06 - 56.23, сравнение с 55.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Large-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Large-Cap ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) за год составила 45.06. Сравнение с текущими 56.22 и 45.06 - 56.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NULC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NULC?

В прошлом Nuveen ESG Large-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.97 и 11.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.22 56.22
Годовой диапазон
45.06 56.23
Предыдущее закрытие
55.97
Open
56.22
Bid
56.22
Ask
56.52
Low
56.22
High
56.22
Объем
1
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
15.80%
Годовое изменение
11.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%