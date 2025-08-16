NULC: Nuveen ESG Large-Cap ETF
今日NULC汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点56.22和高点56.22进行交易。
关注Nuveen ESG Large-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NULC股票今天的价格是多少？
Nuveen ESG Large-Cap ETF股票今天的定价为56.22。它在56.22 - 56.22范围内交易，昨天的收盘价为55.97，交易量达到1。NULC的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen ESG Large-Cap ETF股票是否支付股息？
Nuveen ESG Large-Cap ETF目前的价值为56.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.11%和USD。实时查看图表以跟踪NULC走势。
如何购买NULC股票？
您可以以56.22的当前价格购买Nuveen ESG Large-Cap ETF股票。订单通常设置在56.22或56.52附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NULC的实时图表更新。
如何投资NULC股票？
投资Nuveen ESG Large-Cap ETF需要考虑年度范围45.06 - 56.23和当前价格56.22。许多人在以56.22或56.52下订单之前，会比较2.55%和。实时查看NULC价格图表，了解每日变化。
Nuveen ESG Large-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen ESG Large-Cap ETF的最高价格是56.23。在45.06 - 56.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Large-Cap ETF的绩效。
Nuveen ESG Large-Cap ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen ESG Large-Cap ETF（NULC）的最低价格为45.06。将其与当前的56.22和45.06 - 56.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NULC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NULC股票是什么时候拆分的？
Nuveen ESG Large-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.97和11.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.97
- 开盘价
- 56.22
- 卖价
- 56.22
- 买价
- 56.52
- 最低价
- 56.22
- 最高价
- 56.22
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 2.55%
- 6个月变化
- 15.80%
- 年变化
- 11.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%