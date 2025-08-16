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NULC: Nuveen ESG Large-Cap ETF

56.22 USD 0.25 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NULC汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点56.22和高点56.22进行交易。

关注Nuveen ESG Large-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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NULC新闻

常见问题解答

NULC股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG Large-Cap ETF股票今天的定价为56.22。它在56.22 - 56.22范围内交易，昨天的收盘价为55.97，交易量达到1。NULC的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG Large-Cap ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG Large-Cap ETF目前的价值为56.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.11%和USD。实时查看图表以跟踪NULC走势。

如何购买NULC股票？

您可以以56.22的当前价格购买Nuveen ESG Large-Cap ETF股票。订单通常设置在56.22或56.52附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NULC的实时图表更新。

如何投资NULC股票？

投资Nuveen ESG Large-Cap ETF需要考虑年度范围45.06 - 56.23和当前价格56.22。许多人在以56.22或56.52下订单之前，会比较2.55%和。实时查看NULC价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG Large-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG Large-Cap ETF的最高价格是56.23。在45.06 - 56.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Large-Cap ETF的绩效。

Nuveen ESG Large-Cap ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG Large-Cap ETF（NULC）的最低价格为45.06。将其与当前的56.22和45.06 - 56.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NULC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NULC股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG Large-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.97和11.11%中可见。

日范围
56.22 56.22
年范围
45.06 56.23
前一天收盘价
55.97
开盘价
56.22
卖价
56.22
买价
56.52
最低价
56.22
最高价
56.22
交易量
1
日变化
0.45%
月变化
2.55%
6个月变化
15.80%
年变化
11.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%