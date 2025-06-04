КотировкиРазделы
NPK: National Presto Industries Inc

116.72 USD 2.43 (2.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NPK за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.18, а максимальная — 117.46.

Следите за динамикой National Presto Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.18 117.46
Годовой диапазон
69.80 117.46
Предыдущее закрытие
114.29
Open
114.18
Bid
116.72
Ask
117.02
Low
114.18
High
117.46
Объем
48
Дневное изменение
2.13%
Месячное изменение
16.28%
6-месячное изменение
32.85%
Годовое изменение
54.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.