NPK: National Presto Industries Inc
116.72 USD 2.43 (2.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NPK за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.18, а максимальная — 117.46.
Следите за динамикой National Presto Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
114.18 117.46
Годовой диапазон
69.80 117.46
- Предыдущее закрытие
- 114.29
- Open
- 114.18
- Bid
- 116.72
- Ask
- 117.02
- Low
- 114.18
- High
- 117.46
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 2.13%
- Месячное изменение
- 16.28%
- 6-месячное изменение
- 32.85%
- Годовое изменение
- 54.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.