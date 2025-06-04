Währungen / NPK
NPK: National Presto Industries Inc
115.40 USD 1.61 (1.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NPK hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.80 bis zu einem Hoch von 116.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Presto Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPK News
Tagesspanne
113.80 116.08
Jahresspanne
69.80 117.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.79
- Eröffnung
- 114.37
- Bid
- 115.40
- Ask
- 115.70
- Tief
- 113.80
- Hoch
- 116.08
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 14.96%
- 6-Monatsänderung
- 31.35%
- Jahresänderung
- 53.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K