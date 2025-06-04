KurseKategorien
Währungen / NPK
NPK: National Presto Industries Inc

115.40 USD 1.61 (1.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NPK hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.80 bis zu einem Hoch von 116.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die National Presto Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
113.80 116.08
Jahresspanne
69.80 117.46
Vorheriger Schlusskurs
113.79
Eröffnung
114.37
Bid
115.40
Ask
115.70
Tief
113.80
Hoch
116.08
Volumen
50
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
14.96%
6-Monatsänderung
31.35%
Jahresänderung
53.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K