Devises / NPK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NPK: National Presto Industries Inc
113.32 USD 2.08 (1.80%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NPK a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.49 et à un maximum de 115.01.
Suivez la dynamique National Presto Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPK Nouvelles
- National Presto Industries: An Upgrade Is Justified (NYSE:NPK)
- NPK Q2 Earnings Down Y/Y As Tariffs Weigh, Sales up 42%
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Verde AgriTech shareholders approve all items at annual meeting
- National Presto Stock: Magazine Shortage And Moat (NYSE:NPK)
Range quotidien
112.49 115.01
Range Annuel
69.80 117.46
- Clôture Précédente
- 115.40
- Ouverture
- 114.83
- Bid
- 113.32
- Ask
- 113.62
- Plus Bas
- 112.49
- Plus Haut
- 115.01
- Volume
- 100
- Changement quotidien
- -1.80%
- Changement Mensuel
- 12.89%
- Changement à 6 Mois
- 28.98%
- Changement Annuel
- 50.43%
20 septembre, samedi