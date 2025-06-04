CotationsSections
Devises / NPK
NPK: National Presto Industries Inc

113.32 USD 2.08 (1.80%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NPK a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.49 et à un maximum de 115.01.

Suivez la dynamique National Presto Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
112.49 115.01
Range Annuel
69.80 117.46
Clôture Précédente
115.40
Ouverture
114.83
Bid
113.32
Ask
113.62
Plus Bas
112.49
Plus Haut
115.01
Volume
100
Changement quotidien
-1.80%
Changement Mensuel
12.89%
Changement à 6 Mois
28.98%
Changement Annuel
50.43%
