통화 / NPK
NPK: National Presto Industries Inc
113.32 USD 2.08 (1.80%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NPK 환율이 오늘 -1.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.49이고 고가는 115.01이었습니다.
National Presto Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NPK News
일일 변동 비율
112.49 115.01
년간 변동
69.80 117.46
- 이전 종가
- 115.40
- 시가
- 114.83
- Bid
- 113.32
- Ask
- 113.62
- 저가
- 112.49
- 고가
- 115.01
- 볼륨
- 100
- 일일 변동
- -1.80%
- 월 변동
- 12.89%
- 6개월 변동
- 28.98%
- 년간 변동율
- 50.43%
20 9월, 토요일