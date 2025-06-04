Divisas / NPK
NPK: National Presto Industries Inc
113.79 USD 2.93 (2.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NPK de hoy ha cambiado un -2.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.79, mientras que el máximo ha alcanzado 116.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas National Presto Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
113.79 116.62
Rango anual
69.80 117.46
- Cierres anteriores
- 116.72
- Open
- 113.87
- Bid
- 113.79
- Ask
- 114.09
- Low
- 113.79
- High
- 116.62
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -2.51%
- Cambio mensual
- 13.36%
- Cambio a 6 meses
- 29.51%
- Cambio anual
- 51.06%
