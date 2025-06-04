CotizacionesSecciones
NPK: National Presto Industries Inc

113.79 USD 2.93 (2.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NPK de hoy ha cambiado un -2.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.79, mientras que el máximo ha alcanzado 116.62.

Siga la dinámica de la pareja de divisas National Presto Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
113.79 116.62
Rango anual
69.80 117.46
Cierres anteriores
116.72
Open
113.87
Bid
113.79
Ask
114.09
Low
113.79
High
116.62
Volumen
45
Cambio diario
-2.51%
Cambio mensual
13.36%
Cambio a 6 meses
29.51%
Cambio anual
51.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B