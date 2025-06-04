Dövizler / NPK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NPK: National Presto Industries Inc
113.32 USD 2.08 (1.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NPK fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.49 ve Yüksek fiyatı olarak 115.01 aralığında işlem gördü.
National Presto Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPK haberleri
- National Presto Industries: An Upgrade Is Justified (NYSE:NPK)
- NPK Q2 Earnings Down Y/Y As Tariffs Weigh, Sales up 42%
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Verde AgriTech shareholders approve all items at annual meeting
- National Presto Stock: Magazine Shortage And Moat (NYSE:NPK)
Günlük aralık
112.49 115.01
Yıllık aralık
69.80 117.46
- Önceki kapanış
- 115.40
- Açılış
- 114.83
- Satış
- 113.32
- Alış
- 113.62
- Düşük
- 112.49
- Yüksek
- 115.01
- Hacim
- 100
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- 12.89%
- 6 aylık değişim
- 28.98%
- Yıllık değişim
- 50.43%
21 Eylül, Pazar