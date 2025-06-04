FiyatlarBölümler
Dövizler / NPK
Geri dön - Hisse senetleri

NPK: National Presto Industries Inc

113.32 USD 2.08 (1.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NPK fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 112.49 ve Yüksek fiyatı olarak 115.01 aralığında işlem gördü.

National Presto Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NPK haberleri

Günlük aralık
112.49 115.01
Yıllık aralık
69.80 117.46
Önceki kapanış
115.40
Açılış
114.83
Satış
113.32
Alış
113.62
Düşük
112.49
Yüksek
115.01
Hacim
100
Günlük değişim
-1.80%
Aylık değişim
12.89%
6 aylık değişim
28.98%
Yıllık değişim
50.43%
21 Eylül, Pazar