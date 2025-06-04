QuotazioniSezioni
NPK: National Presto Industries Inc

113.32 USD 2.08 (1.80%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NPK ha avuto una variazione del -1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.49 e ad un massimo di 115.01.

Segui le dinamiche di National Presto Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
112.49 115.01
Intervallo Annuale
69.80 117.46
Chiusura Precedente
115.40
Apertura
114.83
Bid
113.32
Ask
113.62
Minimo
112.49
Massimo
115.01
Volume
100
Variazione giornaliera
-1.80%
Variazione Mensile
12.89%
Variazione Semestrale
28.98%
Variazione Annuale
50.43%
