Valute / NPK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NPK: National Presto Industries Inc
113.32 USD 2.08 (1.80%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NPK ha avuto una variazione del -1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.49 e ad un massimo di 115.01.
Segui le dinamiche di National Presto Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NPK News
- National Presto Industries: An Upgrade Is Justified (NYSE:NPK)
- NPK Q2 Earnings Down Y/Y As Tariffs Weigh, Sales up 42%
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Verde AgriTech shareholders approve all items at annual meeting
- National Presto Stock: Magazine Shortage And Moat (NYSE:NPK)
Intervallo Giornaliero
112.49 115.01
Intervallo Annuale
69.80 117.46
- Chiusura Precedente
- 115.40
- Apertura
- 114.83
- Bid
- 113.32
- Ask
- 113.62
- Minimo
- 112.49
- Massimo
- 115.01
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- -1.80%
- Variazione Mensile
- 12.89%
- Variazione Semestrale
- 28.98%
- Variazione Annuale
- 50.43%
20 settembre, sabato