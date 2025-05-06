Валюты / MIRA
MIRA: MIRA Pharmaceuticals Inc
1.31 USD 0.07 (5.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIRA за сегодня изменился на -5.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой MIRA Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MIRA
- Акционеры MIRA одобрили приобретение SKNY, добавив кандидата на препарат от ожирения
- MIRA shareholders approve SKNY acquisition, adding obesity drug candidate
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- MIRA Pharmaceuticals completes phase 1 SAD trial for pain drug
- Mira Pharmaceuticals completes Phase 1 single dose trial for Ketamir-2 with no safety concerns
- Ketamir-2 shows promise in neuropathic pain treatment, study finds
- Topical Ketamir-2 shows pain relief comparable to morphine in study
- FDA clears MIRA’s IND application for neuropathic pain drug Ketamir-2
- MIRA’s obesity drug candidate shows anti-anxiety effects in study
- Mira Pharmaceuticals raises $2 million through at-the-market stock sale
- MIRA reports positive preclinical data for non-opioid pain drug
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- MIRA Pharmaceuticals' Marijuana Analog Mira-55 Shows Potent Pain Relief In Preclinical Study, Stock Jumps 50% After Hours - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- Mira Pharmaceuticals reports preclinical pain relief data and updates on SKNY merger
- MIRA Reports Up to 30% Weight Loss and Reversal of High-Calorie and Nicotine Cravings in an Animal Model of Obesity and Craving Using SKNY-1, a Drug Candidate Under Definitive Agreement for Acquisitio
- Mira Pharmaceuticals reports animal study results for SKNY-1 weight loss drug candidate
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals' Soon To Be Acquired Weight Loss Drug Reverses Obesity Markers And Cuts Nicotine Craving In Animal Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- MIRA Pharmaceuticals Announces New Data Underscoring Potential of SKNY-1 - A Drug Candidate Pending Acquisition - To Disrupt Weight Loss and Smoking Cessation Markets Without CNS Side Effects
- MIRA Pharmaceuticals’ ketamine analog accepted for publication
- MIRA Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston and Highlights Ongoing Progress Across Clinical Program
- MIRA Pharmaceuticals announces clinical progress and acquisition update
- MIRA Pharmaceuticals appoints new CFO
- EXCLUSIVE: Mira Pharmaceuticals Board Approves SKNY Pharma Acquisition, Establishing Combined Enterprise Value Over $60 Million - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals Lead Program Ketamir-2 Shows No Brain Toxicity In FDA-Mandated Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
Дневной диапазон
1.20 1.39
Годовой диапазон
0.74 2.56
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.20
- High
- 1.39
- Объем
- 1.277 K
- Дневное изменение
- -5.07%
- Месячное изменение
- -4.38%
- 6-месячное изменение
- 31.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
