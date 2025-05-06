Moedas / MIRA
MIRA: MIRA Pharmaceuticals Inc
1.27 USD 0.02 (1.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MIRA para hoje mudou para -1.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.31.
Veja a dinâmica do par de moedas MIRA Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MIRA Notícias
- Acionistas da MIRA aprovam aquisição da SKNY, adicionando candidato a medicamento para obesidade
- MIRA shareholders approve SKNY acquisition, adding obesity drug candidate
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- MIRA Pharmaceuticals completes phase 1 SAD trial for pain drug
- Mira Pharmaceuticals completes Phase 1 single dose trial for Ketamir-2 with no safety concerns
- Ketamir-2 shows promise in neuropathic pain treatment, study finds
- Topical Ketamir-2 shows pain relief comparable to morphine in study
- FDA clears MIRA’s IND application for neuropathic pain drug Ketamir-2
- MIRA’s obesity drug candidate shows anti-anxiety effects in study
- Mira Pharmaceuticals raises $2 million through at-the-market stock sale
- MIRA reports positive preclinical data for non-opioid pain drug
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- MIRA Pharmaceuticals' Marijuana Analog Mira-55 Shows Potent Pain Relief In Preclinical Study, Stock Jumps 50% After Hours - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- Mira Pharmaceuticals reports preclinical pain relief data and updates on SKNY merger
- MIRA Reports Up to 30% Weight Loss and Reversal of High-Calorie and Nicotine Cravings in an Animal Model of Obesity and Craving Using SKNY-1, a Drug Candidate Under Definitive Agreement for Acquisitio
- Mira Pharmaceuticals reports animal study results for SKNY-1 weight loss drug candidate
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals' Soon To Be Acquired Weight Loss Drug Reverses Obesity Markers And Cuts Nicotine Craving In Animal Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- MIRA Pharmaceuticals Announces New Data Underscoring Potential of SKNY-1 - A Drug Candidate Pending Acquisition - To Disrupt Weight Loss and Smoking Cessation Markets Without CNS Side Effects
- MIRA Pharmaceuticals’ ketamine analog accepted for publication
- MIRA Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston and Highlights Ongoing Progress Across Clinical Program
- MIRA Pharmaceuticals announces clinical progress and acquisition update
- MIRA Pharmaceuticals appoints new CFO
- EXCLUSIVE: Mira Pharmaceuticals Board Approves SKNY Pharma Acquisition, Establishing Combined Enterprise Value Over $60 Million - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals Lead Program Ketamir-2 Shows No Brain Toxicity In FDA-Mandated Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
Faixa diária
1.26 1.31
Faixa anual
0.74 2.56
- Fechamento anterior
- 1.29
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.26
- High
- 1.31
- Volume
- 286
- Mudança diária
- -1.55%
- Mudança mensal
- -7.30%
- Mudança de 6 meses
- 27.00%
- Mudança anual
- -3.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh