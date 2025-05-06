通貨 / MIRA
MIRA: MIRA Pharmaceuticals Inc
1.27 USD 0.02 (1.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MIRAの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.31の高値で取引されました。
MIRA Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIRA News
- MIRAの株主がSKNY買収を承認、肥満治療薬候補を追加
- MIRA shareholders approve SKNY acquisition, adding obesity drug candidate
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.90%
- MIRA Pharmaceuticals completes phase 1 SAD trial for pain drug
- Mira Pharmaceuticals completes Phase 1 single dose trial for Ketamir-2 with no safety concerns
- Ketamir-2 shows promise in neuropathic pain treatment, study finds
- Topical Ketamir-2 shows pain relief comparable to morphine in study
- FDA clears MIRA’s IND application for neuropathic pain drug Ketamir-2
- MIRA’s obesity drug candidate shows anti-anxiety effects in study
- Mira Pharmaceuticals raises $2 million through at-the-market stock sale
- MIRA reports positive preclinical data for non-opioid pain drug
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- MIRA Pharmaceuticals' Marijuana Analog Mira-55 Shows Potent Pain Relief In Preclinical Study, Stock Jumps 50% After Hours - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- Mira Pharmaceuticals reports preclinical pain relief data and updates on SKNY merger
- MIRA Reports Up to 30% Weight Loss and Reversal of High-Calorie and Nicotine Cravings in an Animal Model of Obesity and Craving Using SKNY-1, a Drug Candidate Under Definitive Agreement for Acquisitio
- Mira Pharmaceuticals reports animal study results for SKNY-1 weight loss drug candidate
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals' Soon To Be Acquired Weight Loss Drug Reverses Obesity Markers And Cuts Nicotine Craving In Animal Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- MIRA Pharmaceuticals Announces New Data Underscoring Potential of SKNY-1 - A Drug Candidate Pending Acquisition - To Disrupt Weight Loss and Smoking Cessation Markets Without CNS Side Effects
- MIRA Pharmaceuticals’ ketamine analog accepted for publication
- MIRA Pharmaceuticals to Participate in BIO 2025 in Boston and Highlights Ongoing Progress Across Clinical Program
- MIRA Pharmaceuticals announces clinical progress and acquisition update
- MIRA Pharmaceuticals appoints new CFO
- EXCLUSIVE: Mira Pharmaceuticals Board Approves SKNY Pharma Acquisition, Establishing Combined Enterprise Value Over $60 Million - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
- EXCLUSIVE: MIRA Pharmaceuticals Lead Program Ketamir-2 Shows No Brain Toxicity In FDA-Mandated Study - Mira Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRA)
1日のレンジ
1.26 1.31
1年のレンジ
0.74 2.56
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.28
- 買値
- 1.27
- 買値
- 1.57
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.31
- 出来高
- 286
- 1日の変化
- -1.55%
- 1ヶ月の変化
- -7.30%
- 6ヶ月の変化
- 27.00%
- 1年の変化
- -3.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K